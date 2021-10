Regjeringa vil ikkje hente heim IS-kvinner

innenriks

– Som ei generell grunnhaldning så hentar vi ikkje heim dei som har reist ut som framandkrigarar. Alle har jo rett til å be om konsulær bistand, men eg kan ikkje kommentere situasjonen ut over det, seier den ferske utanriksministeren Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Måndag fortalde kanalen at terrorsikta Aisha Shazadi Kausar set sin lit til at ei ny regjering vil hente henne og sonen frå Syria til Noreg. Kausar er ein av to norske IS-kvinner som formelt har bede om bistand til å komme heim.

Huitfeldt understrekar at alle har rett på individuell behandling dersom dei ber om konsulær bistand.

– Vil de ta kvinnene heim viss det er ein føresetnad for å få barna heim?

– Vi er sjølvsagt veldig bekymra for barna. Vi følgjer situasjonen nøye, svarer Huitfeldt.

(©NPK)