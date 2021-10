Støre lovar storreingjering i arbeidslivet

innenriks

– Regjeringa vil kjempe mot sosial dumping og gjennomføre ei storreingjering i norsk arbeidsliv for å sikre faste, heile stillingar med norske lønns- og arbeidsvilkår, fastslo han i den høgtidelege talen til Stortinget.

Ifølgje Støre blir trygt arbeid til alle og gode tenester nær folk den aller viktigaste oppgåva for den nye Ap-Sp-regjeringa.

– For regjeringa er trygt arbeid til alle jobb nummer éin, sa han.

Løfte frå Hurdal

Støre trekte mellom anna fram løftet i Hurdalsplattforma om ei dobling av fagforeiningsfrådraget og eit heiltidsløft.

– Føreretten til større stilling og retten til heiltid skal styrkjast i lovverket. Regjeringa vil fjerne den generelle tilgangen til mellombelse tilsetjingar, avgrense innleige, kjempe mot arbeidslivskriminalitet og stoppe frisleppet i taxinæringa, sa statsministeren.

– Arbeidslivspolitikken skal byggje på respekt for vanlege folks ærlege arbeid og sikre god lønn, heil og fast stilling og ein trygg pensjon for alle, sa han.

Industripolitikk

Støre gjekk så vidare til å snakke om industripolitikken til den nye regjeringa.

I Hurdalsplattforma går Ap og Sp inn for å auke norsk eksport utanom olje og gass med minst 50 prosent innan 2030.

Den nye regjeringa lovar samtidig å seie nei til nye kraftkablar til utlandet dei neste fire åra.

– For å lykkast må vi sikre at norske naturressursar, under dette rimeleg fornybar kraft, held fram med å vere eit konkurransefortrinn for norsk industri, sa Støre.

Han varsla samtidig ein grøn industrioffensiv der staten skal bidra til å få ny industri på beina.

Distriktspolitikk

I distriktspolitikken varsla Støre at regjeringa vil leggje fram ei sak til Stortinget om å splitte Troms og Finnmark igjen.

Det same skal skje med storfylket Viken dersom det kjem ein søknad frå fylkestinget der om dette. I så fall vil Akershus, Buskerud og Østfold bli retta opp igjen.

Støre varsla òg «bygdevekstavtaler» på utvalde stader og ei ny vektlegging av dei mellomstore byane.

Samtidig vart ferjeløftet til regjeringa gjenteke:

– Prisane på riksvegs- og fylkesvegferjer skal halverast i løpet av fireårsperioden, sa Støre.

Han lovar òg gratis ferje for øyar og andre samfunn utan vegsamband til fastlandet. I tillegg skal alle ferjesamband med under 100.000 passasjerar årleg bli gratis.

