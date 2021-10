Den nye kulturministeren vil ikkje stoppe NRKs Ensjø-flytting

innenriks

I mai vart det klart at NRK skal flytte til Ensjø i bydel Gamle Oslo. Til Avisa Oslo seier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) at ho ikkje har tenkt å stoppe flytteplanane.

– Eg ser ingen grunn til å gjere om på dette, og ser fram til at styret kjem tilbake til generalforsamlinga med ein plan for bygging av eit nytt hovudkontor for NRK, seier kulturministeren.

Arbeidarpartiets regjeringspartnar Senterpartiet ønskte å plassere dei nye kontora til NRK i Groruddalen.

– Ikkje alt treng å vere konsentrert i nokon bydelar. Ein må òg kunne leggje arbeidsplassar ved til dømes Grorud stasjon, sa partileiar Trygve Slagsvold Vedum i sommar.

(©NPK)