Etterlyst mann arrestert etter Oslo-skyting

innenriks

– Politiet var kjend med at han hadde opphalde seg i Pakistan. Politiet var orientert om at han skulle komme til Noreg søndag ettermiddag, skriv Oslo-politiet i ei pressemelding.

Politiet opplyser vidare at dei var i dialog med sikta i samband med at han kom til Noreg, og at han melde seg sjølv for politiet

Mannen vil bli framstilt for varetektsfengsling tysdag. Der vil saka gå som såkalla kontorforretning, noko som betyr at den sikta ikkje vil vere til stades. Han har enno ikkje late seg avhøyre, skriv politiet vidare.

Tre andre personar er sikta i saka, og to av dei er allereie varetektsfengsla.

Det var om morgonen laurdag 2. oktober at ein 22 år gammal mann vart alvorleg skadd i ei skytehending i parkeringshuset ved Oslo Konserthus i Vika.

Ifølgje politiet kan det vere snakk om eit oppgjer i eit kriminelt miljø.