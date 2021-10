Fiskeri- og havministeren set likestilling på dagsordenen

innenriks

Det har i haust komme fleire historier frå kvinnelege fiskarar, der dei skildrar kritikkverdige forhold som mobbing og seksuell trakassering.

No kallar den nyslåtte fiskeri- og havministeren inn til møte neste onsdag for å kartleggje kva næringa gjer for å sikre ein god arbeidsplass for kvinner.

– Dette er alvorlege forhold som fiskerinæringa ikkje kan vere vedkjent av, og som det må jobbast systematisk og målretta med, seier Skjæran i ei pressemelding.

– Eg vil høyre korleis aktørane arbeider for å hindre kritikkverdig åtferd, korleis saker som blir varsla blir handterte, og korleis dei vil følgje opp dette arbeidet.

