Forbrukarrådet tilrår å sjekke straumavtalen

innenriks

– Viss du ikkje har bytta straumleverandør på ei stund, er dette eit fint høve til å sjå om du har ein konkurransedyktig avtale. Sjølv om straumen er dyr, treng du ikkje å betale meir enn nødvendig, seier seniorrådgivar Thomas Iversen i Forbrukarrådet.

Med skyhøge straumprisar utgjer dei andre kostnadene ein mindre del av straumrekninga, men det er likevel ingen grunn til å seie nei takk til å spare nokre tusenlappar i året.

Nettleiga kan du ikkje gjere noko med, for der har nettselskapet monopol i området du bur. Men Iversen har nokre tips til kva du skal sjå etter når du skal samanlikne tilboda frå straumselskapa.

Har du spotprisavtale, betyr det at straumprisen følgjer marknaden, så det er i utgangspunktet liten forskjell. Men ein del straumleverandørar har eit lite påslag per kilowattime (kWh). I tillegg er det vanleg med ein månadspris.

– Dei billigaste selskapa har lågt eller ikkje noko påslag på spotprisen, og månadsbeløp på under 30 kroner, forklarer Iversen.

– Straum er straum!

Han tilrår ikkje å kjøpe tilleggsprodukt som forsikringar eller avtaler for såkalla grøn straum.

– Det finst betre måtar å vere miljøvennleg på, konstaterer han, og understrekar at det ikkje er nokon kvalitetsforskjell på produktet.

– Straum er straum, konstaterer han.

Dyr fastpris

Alternativet til ein spotprisavtale er å inngå avtale om fastpris som bind prisen per kwh i til dømes eit halvt år.

– Med mindre ein har eit veldig stort behov for føreseielegheit, er det vanskeleg å tilrå å inngå ein fastprisavtale no, seier Iversen.

For dei som har veldig stort behov for å vite kor store straumutgifter dei kjem til å ha frå månad til månad, er det eit alternativ. Men det er vanskeleg å spå korleis straummarknaden vil utvikle seg. Allereie onsdag er det varsla at straumprisen vil falle.

– Ein veit aldri om fastprisavtalen er ein god eller dårleg deal før etterpå. Sett med dagens briller hadde det vore smart å teikne fastprisavtale for tre–fire månader sidan. Men tradisjonelt er spotprisavtalar rimelegare om ein har eit langt perspektiv, konstaterer Iversen.

Han slår til slutt eit lite slag for å spare pengar ved å spare straum:

– Den billigaste straumen er den ein ikkje bruker!

(©NPK)