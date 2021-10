Forretningsmann dømt til fengsel etter Norfund-svindel

innenriks

Rettssaka mot mannen kom i kjølvatnet av opprullinga i 2020 av at det norske statlege investeringsfondet Norfund vart svindla for 100 millionar kroner gjennom eit digitalt angrep. Trøndelag tingrett dømde mannen etter ein tiltale om grovt heleri av om lag 8,8 millionar kroner, skriv Adresseavisen.

Ifølgje dommen skal mannen ha vore i oppstartsfasen med eit selskap og trong kapital då han kom i kontakt med ein som sa han kunne skaffe pengar frå afrikanske finansselskap. Han lånte ut BankID-en sin og åtte bankkontoar til vedkommande som sa at det kunne komme inn omtrent 70 millionar kroner på kontoane.

I retten erkjende mannen dei faktiske forholda, men ikkje straffskuld etter tiltalen. Retten dømde han likevel for å ha fått 8,8 millionar kroner av pengane som kom inn på kontoane hans. Forutan fengselsstraffa må forretningsmannen òg betale erstatning til Norfund på 2,7 millionar, og dessutan 220.000 kroner til eit anna firma. Han blir òg dømd til å tole ei inndraging på 186.000 for å dekkje opp for erstatninga til Norfund.

