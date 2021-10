Gifttiltalt kvinne har forsvunne – no blir ho etterlyst internasjonalt

innenriks

Kvinna er òg tiltalt for grovt bedrageri på 1,1 millionar kroner, skriv NRK.

Då kvinna framleis var gift vart mannen hennar akuttinnlagt elleve gonger på eit år. Ved den siste innlegginga vart det funne spor av nervegifta akonitin i blodet hans. I slutten av juni vart kvinna tiltalt for drapsforsøk med plantegifta.

Under etterforskinga av saka, kom det fram at kvinna òg skal ha brukt bank-ID-en til ektemannen for å skaffe seg eit lån på 1,1 millionar kroner frå ulike kredittselskap.

Kvinna sat i varetekt frå juni til oktober 2020. I april i år melde ho flytting til ein annan kommune i Trøndelag.

Politiet oppsøkte kvinna i sommar for å informere henne om at ho var tiltalt for drapsforsøk. Då var ho likevel ikkje på den nye adressa. Ho svarte heller ikkje på mobilnummeret som står oppført på henne.

Kvinna har no vorte etterlyst internasjonalt, opplyser statsadvokaten i Trøndelag til NRK.

Forsvararen til den tiltalte, John Berg, veit ikkje korleis klienten hans stiller seg til bedrageritiltalen.

– Eg har ikkje hatt kontakt med henne sidan før sommaren. Ho har frå første stund nekta for å ha noko med forgiftingane å gjere, opplyser han.

Etter planen skulle rettssaka opp i Trøndelag tingrett før jul.

