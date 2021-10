Historisk samedokument har funne vegen heim

innenriks

– Dette er ein stor dag for samane, så då var det heilt naturleg for meg å vere her, seier kong Harald.

Tysdag deltok han på ein seremoni i Kautokeino der det historiske dokumentet Lappekodisillen vart overført frå riksarkivet til Samisk arkiv.

Dokumentet vart underteikna i 1751 av Danmark-Noreg og Sverige, og har vore avgjerande for å fastsetje samars rettar. Høgsterett har slått fast at det framleis gjeld i dag, og det mellom anna sikrar at samar kan flytte reinsdyr over landegrensene.

– Kodisillen har vi no flytta heim, sa direktør Inga Bolstad i Arkivverket under seremonien.

På«ville vegar»

Bolstad slo fast at dokumentet er sjølve grunnlaget for samiske juridiske rettar. Likevel har det vorte oppbevart langt frå det samiske folket i tida etter at det vart underskrive.

– Først låg dokumentet i København i nesten 100 år, før det fann vegen til Arkivverket i Noreg. Først låg kodisillen på Akershus slott, deretter i stortingsbygningen. Den var ein tur innom den ærverdige bankplassen, før den hamna hos riksarkivet ved Sognsvann, sa Bolstad.

No er det altså på plass i Kautokeino.

– Vi meiner at samiske kjelder har det best i eit samisk miljø, i ein samisk kontekst.

– Ei anerkjenning

Det var statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) som overleverte dokumentet til sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

– Lappekodisillen var ei anerkjenning om at samane er nettopp eitt folk, som lever i fleire statar, med rett til å drive reindrift på tvers av grensa, sa Keskitalo, som meiner at overleveringa av dokumentet er ei ny anerkjenning og påminning om akkurat dette.

Oppdaga Keskitalos siste før Sametinget blir konstituert for den neste fireårsperioden og Silje Karine Muotka (NSR) tek over som sametingspresident.

– Det er ein stor dag for meg på mitt aller siste oppdrag som sametingspresident å få ta imot lappekodisillen, sa ho.

