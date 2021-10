Mann feilaktig sikta for eldspåsetjing – sakene blir lagde bort

innenriks

På tre veker var det seks påsette brannar i Randaberg og Kvernevik i Rogaland. I juli vart ein mann sikta for ein av brannane, og førre veke sa politiet til Stavanger Aftenblad at siktinga var utvida til å gjelde to av dei.

Tysdag stadfestar likevel politiet at brannstiftingssakene er lagde bort. Det var heller aldri snakk om ei utvida sikting av mannen, ifølgje NRK.

– Det rette er at han var sikta for brannen i innbytarbenken på Randaberg, og mistenkt for brannen i speidarhytta ved Hålandsvatnet, seier politiadvokat Torbjørg Ristesund i Sørvest politidistrikt.

Forsvararen til mannen Anne Kroken seier til NRK at klienten hennar er letta.

– Han er glad. Han har heile tida halde fast ved at han var uskuldig.

To av sakene er lagde bort på grunn av bevisstillinga, medan dei fem andre blir lagde bort på grunn av ukjend gjerningsmann.

