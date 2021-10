SV krev norsk støtte til oljestopp i Arktis

innenriks

– Noreg bør støtte opp om initiativet frå EU og bli med på ein internasjonal avtale om å stanse olje- og gassutvinninga i Arktis, seier Lars Haltbrekken (SV) til NTB.

Han viser til EU-kommisjonens nye Arktis-plan, som vart lagt fram førre veke. I planen går EU-kommisjonen inn for ein internasjonal stans i utvinninga av kol, olje og gass i dei arktiske områda.

– Det er eit veldig sterkt signal, seier Haltbrekken.

– Og det er eit signal den norske regjeringa må ta på alvor. Eg håpar verkeleg ikkje regjeringa no har tenkt å bruke all si tid på å kjempe mot dette forslaget, men tvert imot støtte oppunder det, seier han.

Haltbrekken sende måndag eit skriftleg spørsmål til olje- og energiministeren der han ber regjeringa ta stilling til forslaget frå Brussel.

Vil byggje vidare på moratorium

EU-kommisjonens grunngiving for forslaget er at viss klimamålet frå Parisavtalen skal nåast, må kol, olje og gass bli liggjande under bakken – inkludert i dei arktiske områda.

For å oppnå dette skal kommisjonen samarbeide med partnarar for ei multilateral juridisk plikt til ikkje å tillate vidare utvikling av hydrokarbonreservar i Arktis eller tilliggande regionar, og til ikkje å kjøpe slike hydrokarbon dersom dei skulle produserast, skriv EU-kommisjonen.

Eit første steg kan ifølgje kommisjonen vere å byggje vidare på moratorium som allereie er innført i delar av Arktis i USA, i Canada og på Grønland.

Ventar diskusjon i Glasgow

Haltbrekken seier han reknar med at saka vil bli eit tema på klimatoppmøtet COP26, som går av stabelen den skotske byen Glasgow i november.

– Og der bør den norske klima- og miljøministeren og statsministeren uttrykkje klar støtte til initiativet, seier han.

Haltbrekken trur Noreg kan møte utfordringar opp mot EU og USA framover viss regjeringa strittar imot.

– Det vil vere kjedeleg viss Noreg skal spele på lag med Russland, seier han.

– Vi bør for all del unngå å hamne på lag med Putin i denne saka.

Vil gjennomgå meldinga

Olje- og energiministeren Marte Mjøs Persen (Ap) uttaler til NTB at regjeringa no gjennomgår meldinga frå EU-kommisjonen, og at Haltbrekken vil få svar i løpet av nokre dagar.

Den nyslåtte statsråden lèt vere å svare direkte på spørsmål frå NTB om korleis regjeringa vil stille seg til EU-kommisjonens forslag, men seier nordområda er det viktigaste strategiske satsingsområdet til den nye Ap-Sp-regjeringa.

– Her har vi på overordna nivå felles interesser med EU, sjølv om vi meiner ulike ting om enkelte spørsmål, seier Persen.

– Både Noreg og EU er opptekne av å føre ein ambisiøs og effektiv klimapolitikk i tråd med måla i Parisavtalen. Noreg er òg opptekne av å sikre ei berekraftig utvikling for dei som bur i nordområda.

Uklarleik om definisjonen

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) påpeikar for sin del at Arktis kan forståast på fleire måtar.

– Heller ikkje vi er tilhengjarar av oljeaktivitet i svært sårbare område, seier han og viser til at Noreg allereie i dag seier nei til oljeboring nord for iskanten.

Men Arktis kan òg forståast som alt som ligg nord for polarsirkelen.

– I så fall er vi gjennomgåande usamde, for store delar av det området er heilt isfritt, ope hav, seier Eide til NTB.

EU-kommisjonens melding inneheld ikkje noka nærare geografisk avgrensing av Arktis.

(©NPK)