Snøvêr førte til trafikkaos på Austlandet

innenriks

Tysdag morgon såg det ut til at den varsla snøen på Austlandet kom overraskande på mange bilistar som framleis køyrer rundt med sommardekk.

Bussar og bilar har køyrt i grøfta, det har vore fleire utforkøyringar, og bilar har treft kvarandre.

Aust politidistrikt fortel at dei har fått mange meldingar om bilar som har køyrt i grøfta, og at dei må prioritere hardt når dei skal køyre på oppdrag.

Bilistar som ikkje har skifta til vinterdekk, blir bedne om å la bilen stå.

– Dette er ikkje dagen for å køyre utan vinterdekk, seier trafikkoperatør Mette Brunes ved Vegtrafikksentralen til Avisa Oslo.

Sjåfør blir meld

Meteorologane sende måndag ut gult farevarsel for snø i Oslo, Viken og Innlandet. Tysdag morgon var kaoset i gang.

Ved 8-tida opplyste politiet i Innlandet at det var meld om fleire trafikkuhell og utforkøyringar, førebels utan alvorlege personskadar.

På innfartsvegane til Oslo var det sludd og snø fleire stader. På Granstangen i Oslo kolliderte mellom anna ein buss og ein personbil. Her vart det store skader på bilen, men det vart ikkje meldt om personskade.

Politiet Oslo opplyser at føraren av personbilen vil bli meld fordi han køyrde med slitne sommardekk.

Bil snurra i tunnel

– På innfartsvegane høgare opp i terrenget ser det ut til at det kan komme 3–4 centimeter snø i løpet av tysdag morgon, seier vakthavande meteorolog Per Egil Haga til NRK.

Ved 7.30-tida hadde det ikkje vore noko trafikkuhell på E6 inn mot Oslo, men trafikken gjekk langt tregare enn normalt, skriv Romerikes Blad. Dette gjeld alle retningar inn mot hovudstaden.

Ifølgje avisa snurra ein bil i utløpet av Rælingstunnelen på riksveg 159. Bilen enda så vidt borti tunnelveggen, men det vart ikkje store skadane. Ifølgje politiet køyrde òg denne bilen på sommardekk. Det er ikkje meld om personskadar i denne hendinga.

På riksveg 4 på Reinsvoll på Toten køyrde ein bil av vegen ved 7-tida. Ein av dei to personane i bilen er melde skadde.

Veg over Hardangervidda stengt

Like før klokka 8 vart riksveg 7 over Hardangervidda stengt på grunn av dårleg føre frå Leiro og over fjellet. Klokka 10.15 hadde brøytebilen strødd og hjelpt fastkøyrde bilar.

Dei ber bilistar vere obs på at det framleis kan vere glatte parti.

– Det er snødekke og til dels òg is- og snødekke. I utgangspunktet er det ikkje vanskelege køyreforhold. Men for dei som har sommardekk, kan det føre med seg stor fare, seier trafikkoperatør Ken Ove Holm ved Vegtrafikksentralen til NRK.

Dette gjeld først og fremst fjellovergangane, men også i låglandet austafjells legg snøen seg.

Bussar i trøbbel

I Østre Toten køyrde ein buss med skuleelevar av vegen ved 7-tida. Bussen skal ikkje ha hatt piggdekk, skriv Oppland Arbeiderblad. Ifølgje avisa hamna halve bussen i grøfta.

Det var tre elevar i tillegg til ein bussjåfør om bord då ulykka fann stad. Ingen i bussen vart skadde og elevane vart frakta vidare til sentrum.

Fleire stader på Austlandet har bussar hatt problem og hamna på kryss og tvers langs vegane. I Bærum måtte ein buss tauast etter eit trafikkuhell på Østerås. Det er ikkje meldt om personskadar.

Vil minke i løpet av dagen

Meteorologisk institutt skriv på Twitter at ingen må ta køyreturen mellom Aust- og Vest-Noreg med sommardekk tysdag. For i fjellet er det vinter.

Dei minner om at ein kan sjekke både vêrvarselet for fjellovergangane og veg og køyreforhold.

Farevarselet varer i utgangspunktet fram til klokka 17 tysdag.

Nedbøren vil minke i løpet av dagen, før det tek seg opp igjen tysdag kveld, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander til Dagbladet.

