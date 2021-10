Statsministerens kontor forsvarer husleige utan anbodsrundar

innenriks

Sidan 2009 har Statsministerens kontor (SMK) leigd overnatting til statsrådar og regjeringspolitikarar av selskapet Frogner House Apartments i tillegg til regjeringsleilegheitene som staten eig. I alt 4,1 millionar kroner er betalt i desse åra, i fjor åleine betalte SMK 1,7 millionar kroner for leige til selskapet, skriv Aftenposten.

Ekspertar avisa har snakka med meiner tilbodet frå Frogner Apartments minner om hotelltenester og at avtalane om bustadleige skulle vore lagt ut på anbod, i tråd med reglane om offentlege innkjøp. Fleire andre offentlege etatar som har leigd overnatting av same selskap, har gjort det etter anbodsrundar, men SMK meiner det ikkje har vore påkravd i deira tilfelle.

SMK grunngir dette med at regelverket har eit unntak for leige av fast eigedom.

– Det SMK har betalt for, er altså leige av leilegheiter, ikkje hotelltenester. Leige av fast eigedom er ikkje omfatta av anbodsreglane, og det er ikkje gjennomført ein anbodsprosess for denne leiga. SMK nyttar òg andre tilbydarar av leilegheiter for pendlarar og hotellovernatting i visse tilfelle, skriv kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til avisa.

