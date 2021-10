24-åring frå Bergen tiltalt for hallikverksemd på Snapchat

innenriks

Tre jenter er fornærma i saka. To av dei var 15 år gamle då hendingane skal ha funne stad, medan den tredje var 17 år, skriv Bergensavisen.

Mannen skal hausten 2020 ha sendt ei av jentene på 15 år til ein mann i Bergen. Mannen betalte 4.000 kroner for å ha sex med henne og vart seinare dømt til fengsel for dette.

Same haust skal mannen ha prøvd å arrangere eit møte mellom den 17 år gamle jenta og ein sexkjøpskunde på eit hotell i Bergen sentrum, men dette vart avblåst fordi hotellbookinga gjekk i vasken.

Tiltalte skal òg ha prøvd å rekruttere ei 15 år gammal jente til prostitusjon ved å legge ut lettkledde bilete av henne på Snapchat. Her kom det fram at dei selde sex.

Tiltalen gjeld òg vidareformidling av seksualiserte bilete av mindreårige. 24-åringen skal ha fått tilsendt bilete av jentene i undertøy og lagt dei ut på Snapchat for å selje eskortetenester.

Onsdag starta rettssaka i Hordaland tingrett. Saka skal gå over seks dagar.

I retten erkjende mannen straffskuld for rekruttering av 15-åringen til prostitusjon og delvis straffskuld for vidareformidling av seksualiserte bilete av mindreårige. Han nekta straffskuld for å ha arrangert møte mellom sexkjøpskundar og jentene på 15 og 17 år.

Mannen er òg tiltalt for fleire grove narkotikalovbrot.

