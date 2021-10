Filip August Bendi vart årets kokk 2021

innenriks

Totalt kjempa fem kokkar om tittelen på Vulkan Arena i Oslo tysdag kveld.

Filip August Bendi, som gjekk av med sigeren, er 32 år og kjem frå Sandnes. Han jobbar til dagleg som kreativ utviklar for Thon Hotels, med base på Hotel Bristol i Oslo.

Andreplassen gjekk til 29 år gamle Håkon Solbakk frå Nærøysteine i Nord-Trøndelag. Solbakk jobbar som kjøkkensjef på Speilsalen i Trondheim.

Vinnaren av Årets unge kokk 2021 vart 24 år gamle Andrea Svendsen. Ho jobbar som kokk ved Bula Neobistro i Trondheim.

Sjømat på menyen

Dei fem erfarne konkurransekokkane i Årets kokk laga mat av heil piggvar med sjøkreps, sanka varer frå havbotn og kyst, norske eple, sellerirot, sjalottløk og meierismør som obligatoriske råvarer i fatoppgåva.

Deretter gjekk dei gjennom tallerkenoppgåva. Då måtte dei lage ein trio av haustgrønsaker, mangfald av sanka varer frå skog og mark, og dessutan meierifløyte, som skulle kombinerast med økologisk Hovelsrudkylling.

Duellantane i Årets unge kokk, vinnar Andrea Svendsen og sølvvinnar Siriyaporn Rithisirikrerg, laga to retter. Ein forrett av hønseegg, grønkål og Norvegia-ost. Hovudretten bestod av rustikk tomat, flekksteinbit og persillerot, purreløk eller blomkål.

Erfaren vinnar

Bocuse d'Or-konkurransen vart første gong arrangert i 1987 av den franske kokken Paul Bocuse, som konkurransen er kalla opp etter. Han blir rekna som den mest prestisjefylte konkurransen i verda i individuell kokkekunst, omtalt som uoffisielt kokke-VM.

Filip August Bendi gjekk læretida på Tango i Stavanger og har jobba på anerkjende restaurantar i København, Stockholm og New York. I 2015 byrja han som kjøkkensjef for NB Sørensen Annen Etage i Stavanger. Han var med i NM for lærlingar i 2007 og 2008, og har delteke i Bocuse d'Or som commisen til Gunnar Hvarnes i 2010 og 2011. Han vart medlem av kokkelandslaget i 2015, deltok i NM i 2018, og var kandidat i Årets kokk i 2017 og 2019.

(©NPK)