Justisministeren gir bort «Kompani Lauritzen» honorar

– Eg har ikkje fått vederlag for deltakinga i «Kompani Lauritzen», og har bede TV 2 om å sørgje for at honoraret mitt blir donert til frivillige organisasjonar, seier Enger Mehl til VG.

Når det gjeld storleiken på honoraret viser ho til TV 2.

– Vi kan ikkje kommentere storleiken på honoraret. Det vi kan seie, er at honoraret vil bli gitt til desse organisasjonane så snart kommande sesong av «Kompani Lauritzen» er sendt på TV 2, opplyser pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2, til avisa.

Han seier vidare at Emilie Enger Mehl sjølv har bestemt kva for nokre lokale organisasjonar ho ønskte å donere honoraret til.

På spørsmål om ho på det tidspunktet då ho spelte inn TV-serien hadde nokon betenkeligheiter med å få honorar frå kanalen samtidig som ho då hadde full lønn som stortingsrepresentant, svarer Enger Mehl at ho har vore open om deltakinga i «Kompani Lauritzen» frå første stund.

Ho seier vidare at ho har hatt løpande dialog med Stortinget om dei økonomiske forholda for å forsikre seg om at ting er gjort på rett måte.

