Mange elevar kjenner seg utrygge på skulen på grunn av vaksne: – Vi har vore bekymra lenge

– Vi har vore bekymra lenge for barn som blir krenkt av vaksne på skulen, seier seniorrådgivar Kjersti Botnan Larsen hos Barneombodet til Utdanningsnytt.

Bransjenettstaden har gått gjennom klagene til statsforvaltarane i 2019 og 2020 og har funne 230 varsel frå elevar som ikkje kjenner seg tryggje på skulen fordi ein vaksen har plaga dei.

Statsforvaltaren har i oppgåve å undersøkje om skulane har gjort det dei skal. I over 90 prosent av sakene vart det konkludert med at skulen ikkje har oppfylt plikta til å sørgje for at eleven har det trygt og godt på skulen.

Dei fleste elevar melder frå om meir enn éin type krenking. Vold og fysiske krenkingar er noko av det som går igjen oftast, og det er oftast gutar som er utsette for dette. Jenter melder oftare frå om at dei blir uthengde i klassen, eller at dei kjenner seg mislikt av læraren.

Nestleiar Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet synest det er vondt å lese resultata av undersøkinga.

– Det er elendig. Vi lærarar betyr noko for barn. Vi skal skape tryggleik, ikkje utryggleik, seier Skyvulstad.

