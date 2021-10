Mann tiltalt for seksuelt misbruk av hundar

innenriks

Dette er den andre saka om misbruk av hundar på kort tid i Sør-Rogaland tingrett, skriv Stavanger Aftenblad. I september vart ein mann i 30-åra dømt til 60 dagars fengsel for seksuelle overgrep mot tre hundar. Saka gjekk som tilståingssak.

Mannen i 40-åra som no er tiltalte for seksuelt misbruk av 40 hundar, har òg erkjend straffskuld. Saka er likevel så omfattande at statsadvokat Birgitte Budal Løvlund har valt å ta ut tiltale.

Mannen er mellom anna tiltalt for grovt brot på dyrevelferdslova. Strafferamma er 3 års fengsel.

