Opposisjonen pressar regjeringa på straumprisar

Ap-Sp-regjeringa sa sjølv onsdag at dei vil styrkje bustøtta og leggje fram forslag om dette om eit par veker.

– Senterpartiet og Ap har vore veldig bekymra for dei veldig høge straumprisane den siste tida og over tid. Vi er opptekne av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget for å hjelpe dei som blir ramma hardast, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

Måndag og tysdag slo straumprisen alle rekordar i Sør-Noreg. Onsdag fall han likevel i Aust-, Vest- og Sør-Noreg med nesten det halve, 48,5 prosent, ifølgje kraftbørsen NordPool.

Ikkje nok

Bustøtte er ei statleg støtteordning for dei som har låg inntekt og høge buutgifter. Men berre å auke denne er langt frå nok, meiner opposisjonen.

Frå dei ulike partia hagla det onsdag inn med ulike forslag:

* Høgre ber om ein rask mellombels auke av både bustøtta og sosialhjelpa.

* SV krev at regjeringa innan ei veke kjem med forslag om å styrkje bustøtta meir enn det regjeringa har antyda. SV vil òg ha ei ordning der folk med låg inntekt og høge utgifter kan søkje om dekning til oppvarmingskostnader.

* Frp vil auke bustøtta og krev i tillegg at elavgifta og momsen på straum blir kutta frå 1. november og ut året og blir redusert i 2022.

* MDG ber regjeringa leggje fram ein tiltakspakke, inkludert bustøtte og energieffektiviseringstiltak, for å senke både straumrekninga og straumforbruket i norske heimar.

Kan bli køyrt over

Alle forslaga skal voterast over allereie torsdag. Dermed kan Jonas Gahr Støres (Ap) mindretalsregjering oppleve å bli overkøyrd av Stortinget i første veke ved makta.

Høge straumprisar har lenge vore ein kjepphest for Senterpartiet, og i Hurdalsplattformen heiter det at regjeringa skal forme ut «kraftfulle tiltak» for å redusere høge straumkostnader.

Blant tiltaka er lågare avgifter, auka bustøtte, utjamning av nettleiga og auka kraftproduksjon i Noreg.

Men når dette vil vere på plass, er uvisst.

– Det skal vi vurdere dei næraste dagane og vekene. Så kjem vi tilbake til det når vi ser kva som vil vere mest treffsikkert, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til NRK.

