Politiets Fellesforbund reagerer på kritikk etter Kongsberg-drapa

Han viser til at Politidirektoratets evaluering av handteringa til politiet av Kongsberg-angrepet enno ikkje er klar og meiner den til dels «flengande» kritikken av aksjonen til politiet kjem for tidleg.

– Eg reagerer på at det er mykje synsing og spekulasjonar om kva som burde ha vore gjort og ikkje gjort. Dette skaper ei auka belastning, både for dei pårørande og for dei tenestefolka som gjorde så godt dei kunne i denne tragiske situasjonen, seier Politiets Fellesforbunds leiar Sigve Bolstad til NRK.

Han seier at ein del av dei tinga som kjem fram, ikkje høyrer heime nokon stad når bakteppet er så tragisk som på Kongsberg.

Ei veke har gått sidan fem personar vart drepne og tre andre skadde i angrepet i byen. Politiet har uttalt at alle drapa skjedde etter at gjerningsmannen hadde hatt ein konfrontasjon med politiet inne i Coop-butikken.

Politiets Fellesforbund har ikkje vore direkte involvert i oppfølginga av politibetjentane som deltok i aksjonen på Kongsberg, men seier kritikken har vore tema på fleire samlingar i forbundet den siste tida.

– Det er klart, sjølv om ein er trena og skodd for samfunnsoppdraget, så er ein berre menneske. Ein har familie og kjenner nokon og er berre menneske av kjøtt og blod. Ting går inn på ein, seier Bolstad.

