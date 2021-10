Sjukehusdirektør ønskjer påskunding av koronavaksinasjonen av eldre

innenriks

Lokalsjukehuset for Asker og Bærum var lenge eitt av Noregs hardast ramma sjukehus, men har den siste månaden lege på mellom tre og sju innlagde koronapasientar. Onsdag var det talet auka til ni, skriv Budstikka.

– Pasientane er eldre, fødde mellom 1920 og 1940-talet og alle er fullvaksinerte, seier sjukehusdirektør Trine Olsen ved Bærum sjukehus.

Ved starten av oktober opna regjeringa for å gi ein tredje dose til eldre over 65 år. No meiner Olsen at den tredje dosen er svært nødvendig for dei eldre.

– Vi håpar dei får vaksinert alle i den eldre gruppa med ein tredje dose, for no ser vi at dei kan bli ganske dårlege sjølv med to dosar, seier sjukehusdirektøren.

(©NPK)