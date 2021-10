Teikn til auke i frukt- og grøntkonsumet i Noreg

innenriks

– Ved utgangen av september viser tala at den negative utviklinga er i ferd med å flate ut, og at den er på veg opp. Noko av grunnen til det er at vi er tilbake på kontoret og bruker kantinetilbodet. Det har ein positiv innverknad på forbruket vårt, seier analysesjef Tore Angelsen ved Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

Rapporten viser at 22 prosent av nordmenn vanlegvis et anbefalt mengd frukt, bær og grønsaker, som er «5 om dagen». Kvinner er betre enn menn, og det er dobbelt så mange kvinner som menn som et den anbefalte mengda med frukt og grønt.

Kvinner har hatt ein auke i forbruket av frukt og grønt frå september 2020 til september 2021, medan forbruket til menn er uendra.

Undersøkinga heiter 5 a day Europe og viser utviklinga i Noreg samanlikna med andre europeiske land.

Talet på personar som et «5 om dagen» i Storbritannia er på 44 prosent, og er dermed dobbelt så høg som i Noreg.

