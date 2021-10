Bøndene krev å få dekt inn straumprisauken

innenriks

Før regjeringsskiftet sa staten nei til dette, men ja til dialog om kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten på gjødsel og bygningsmateriell. Denne kostnadsauken er anslått til 754 millionar kroner av Budsjettnemnda for jordbruket.

Straumkostnadene kan ifølgje anslag frå bondeorganisasjonane truleg bli på ein stad mellom 400 og 500 millionar kroner meir enn det Budsjettnemnda rekna med i jordbruksoppgjeret i vår.

Dermed kan kostnadsveksten partane forhandlar om, komme opp i nærare 1,2 milliardar kroner, skriv Nationen.

– No er veksten i straumkostnadene heilt ekstraordinær. Det er tvingande nødvendig at det kjem løysingar for kompensasjon til bonden for desse utgiftene i tilleggsforhandlingane, seier leiaren i Bondelaget, Bjørn Gimming.

Leiaren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff seier staten har gitt uttrykk for at dei forstår alvoret. Dei har likevel ikkje komme med konkrete løfte om å gi kompensasjon for dei auka straumkostnadene.

Landbruks- og matdepartementet skriv i ei melding at dei har diskutert fleire tema, blant dei straumkostnader.

– Partane diskuterte òg vidare framdrift, skriv departementet, og legg til at forhandlingane må vere ferdige seinast 29. oktober.

(©NPK)