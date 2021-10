Bilførar mista førarretten på grunn av cannabisbruk – får han tilbake av Høgsterett

innenriks

Høgsterett vurderer det slik at bruk av cannabis i små mengder inntil tre gonger per månad, ikkje åleine er tilstrekkeleg til å underbyggje at brukaren «ikkje er edrueleg» i forstanden i vegtrafikklova, heiter det i dommen.

Politidirektoratets vedtak om tilbakekalling av retten til å føre motorvogn er derfor kjend ugyldig.

Mannen vart stansa av politiet ved to tilfelle i oktober 2017. Blodprøvene viste verken alkohol eller narkotiske stoff i blodet, medan ei urinprøve i eitt av tilfella viste THC – verkestoffet i cannabis. I det andre tilfellet viste ein hurtigtest THC, men dette vart ikkje følgt opp av ei urinprøve.

Innrømde cannabisbruk

Ut frå resultata frå blodprøvene var 25-åringen ikkje påverka i forstanden i vegtrafikklova under køyringa, og meldinga frå politiet for køyring i ruspåverka tilstand vart derfor lagd bort.

Men etter at mannen i politiavhøyr hadde innrømt at han den siste tida hadde brukt cannabis eit par gonger i månaden, fatta Vest politidistrikt i januar 2018 vedtak om tilbakekalling av føreretten på grunn av manglande edruskap.

Fekk medhald

Manna stemna deretter staten, men tapte i Oslo tingrett. I Borgarting lagmannsrett fekk han likevel medhald i at tilbakekallinga var ugyldig, og då var det statens tur til å anke.

Høgsteretts ankeutval tillét i mars at anken over rettsbruken og bevisvurderinga vart fremja, og no har altså retten komme til at bruken til mannen av rusmiddel ikkje gir reell grunn til å frykte at vedkommande vil komme til å køyre i ruspåverka tilstand.

