Den første reisa til utanriksministeren går til Tromsø

innenriks

Huitfeldt (Ap) er vert for utanriksministermøtet i Barentsrådet i Tromsø tysdag.

Der skal ho ha bilaterale møte med mellom anna kollegaen Lavrov, som har vore russisk utanriksminister sidan 2004.

– Korleis blir det å møte han?

– Det veit eg ikkje. Eg har ikkje møtt han før, seier Huitfeldt til NTB.

– Kva slags forventningar har du til møtet?

– Eg trur det er veldig føreseieleg kva som er norske interesser. Det kjem ingen overraskingar frå mi side. Det som er norsk linje, er veldig klart, seier ho.

– Ny giv i nord

I utanrikspolitikken er dei politiske partia i stor grad samde om hovudlinjene. Men ei sterkare satsing på nordområda vil vere eit prioritert tema for den nye Ap-Sp-regjeringa, og dette er noko som skil denne regjeringa frå forgjengarane, ifølgje Huitfeldt.

Hurdalsplattforma vier «ein ny giv i nordområda» eit eige avsnitt. Der står det at nordområda er Noregs viktigaste strategiske satsingsområde, og at regjeringa har store ambisjonar for utviklinga.

– Vi meiner dette er Noregs viktigaste fredsprosjekt. Haldninga vår til Russland er klar: Vi er heilt samde i sanksjonane. Vi vil ikkje ha noka anna linje enn den førre regjeringa har hatt, og vi har heller ikkje hatt det i Stortinget.

– Men Russland er ein nabo. Og vi er heilt avhengige av å snakke med naboen og utvikle samarbeidet, understrekar utanriksministeren.

Torsk og barskog

Huitfeldt meiner Noreg og Russland har felles interesser på ei rekkje område som dei vil sjå på:

* Forvalting av torskestammen

* Klimasamarbeid om boreal barskog

* Folk-til-folk-samarbeidet.

* Styrke det institusjonelle samarbeidet gjennom Arktisk råd og Barentsrådet

* Bidra til meir kunnskap og kartlegging av havsokkelen

* Vidareutvikle det bilaterale samarbeidet med Russland med vekt på hav, ressursar, klima og kystrelaterte spørsmål.

Auka stormaktsrivalisering

Utanriksministeren framhevar godt naboskap og samarbeid som sjølve målet. Ho vil ikkje seie at det er andre målsetjingar ho vil jobbe for i samtalane.

– Viss det skjer eit forlis i desse områda, så er det naboen som er der. Det er nødvendig at vi koordinerer oss på søk og redning. Det er ikkje nødvendigvis noko meir vi ønskjer å oppnå enn å styrkje samarbeidet, seier ho.

Samtidig beskriv Huitfeldt ei utvikling i verdspolitikken med auka stormaktsrivalisering. Noreg er usamd med Russland på sentrale felt, som utfordringar når det gjeld ytringsfridom og annekteringa av Krim. Utanriksministeren understrekar at planane ligg fast for auka militært nærvær i nord.

I ei tid med auka rivalisering blir dialog desto viktigare, meiner ho.

– Det er ikkje snakk om anten avskrekking eller å roe ned. Ofte er det begge delar på ein gong, seier ho.

Nordisk råd neste

Huitfeldts neste reise går utanlands, men også denne gongen handlar det om politikk i nærområda. Ho deltek på møte i Nordisk råd i København.

Eit forsterka nordisk samarbeid innan tryggleiks- og forsvarspolitikken er viktig for regjeringa, påpeikar ho. Forsvarssamarbeidet handlar om konkret innhald, men òg om koordinering.

– Det kjem til å bli ein hovudprioritet for oss i tida som kjem, seier ho.

Noregs forplikting til Nato ligg fast. Vektlegginga av auka samarbeid med dei nordiske naboane og europeiske land som Storbritannia og Tyskland går ikkje på kostnad av forholdet vårt til USA, ifølgje Huitfeldt.

– Nei, tvert imot. På forsvarsområdet har vi veldig nært militært samarbeid, og vi skal inngå avtalar som formaliserer det samarbeidet. Når vi ser at spenninga i verda aukar, blir det klart for oss at vi klarer oss ikkje best åleine. Vi er heilt avhengig av eit truverdig forsvar i nord, heilt avhengig av tryggingsgaranti frå Nato, seier ho.

(©NPK)