Flest veljarar peikar på Ine Eriksen Søreide som Høgres neste leiar

innenriks

Undersøkinga er utført av Respons Analyse for VG. I alt 1.001 personar fekk spørsmålet om kven dei meiner er best eigna til å overta som leiar når Erna Solberg går av. Blant svaralternativa kunne ein velje mellom Ine Eriksen Søreide, Jan Tore Sanner, Tina Bru eller Henrik Asheim.

Heile 36 prosent av dei spurde svarte at dei ikkje var sikre på kven dei meinte var best eigna, men blant dei som gav eit svar, meinte 25 prosent av dei spurde at tidlegare utanriksminister Ine Eriksen Søreide er det beste valet.

Som nummer to på lista kjem Høgres nestleiar og tidlegare finansminister Jan Tore Sanner som 13 prosent av dei spurde meiner er best eigna. Tilsvarande oppslutning om Tina Bru var 11 prosent, medan 7 prosent meiner Henrik Asheim er det beste valet.

Av dei spurde meiner 7 prosent at ingen av dei fire er eigna til å ta over når Solberg går av som partileiar.

