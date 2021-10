Forsvararen til Tengs-sikta krev svar om skjult etterforsking

innenriks

Ei av dei mistenkjelege hendingane skjedde på ein parkeringsplass på Haugalandet hausten 2019, seier forsvarar Stian Kristensen til Aftenbladet.

– Han stod parkert med bubilen sin på ein stor og oversiktleg parkeringsplass. Plutseleg kolliderte to kvinner med han. Dei sa dei var reisande i sal av damesko og dameklede, og at dei var på veg frå Austlandet til ei messe i Haugesund. I bilen hadde dei slike varer, seier han.

Kvinnene skal ifølgje Kristensen ha vore svært ivrige på å etablere kontakt med klienten hans. Mellom anna ville dei etter seiande betale han for påkøyringa, og deretter møte han på kafé for å gi han pengane.

Forsvararane viser òg til at det i same periode skjedde andre ting som skal ha fått drapssikta til å stusse. Ved eitt tilfelle merka sikta at nokon hadde vore inne i huset hans, der han sette opp overvakingskamera.

– Og då fann han ein gong ut at opptak var sletta. Eit tidsrom mangla på filmen, seier Kristensen.

Forsvararane sende 14. september brev til Kontrollutvalet for kommunikasjonskontroll. Utvalet har ansvaret for å kontrollere bruken til politiet av skjulte etterforskingsmetodar, for å få vite om det faktisk har skjedd.

Aftenbladet spurde politiet òg i midten av september om det hadde skjedd skjult etterforsking mot den drapssikta 51-åringen. Politiet ville verken stadfeste eller avkrefte dette.

(©NPK)