Kongen vil ikkje blande seg inn i trommekonflikt med Danmark

– Eg har vel dei same tankane som ho har, tenkjer eg, at det blandar ho seg ikkje borti. Det får spesialistane finne ut av, seier kong Harald.

Han er på reise i Finnmark og har fått med seg konflikten som har bobla opp ved det samiske museet i Karasjok, som er del av den samiske museumsstiftinga RiddoDuottarMuseat. Museet har innstendig bede Danmark om å få behalde ei samisk tromme som vart konfiskert etter trolldomsprosessane i 1692 og sendt frå Sápmi til København.

Sidan 1979 har den sjeldne samiske tromma vore tilbake igjen på samisk jord, men berre på utlån fram til 1. desember i år.

– Dette er uverdig. Skal vi tigge og smile som snille jenter for å få behalde våre eigne kulturgjenstandar, sa avtroppande sametingspresident Aili Keskitalo til VG i byrjinga av månaden.

Brev til dronning Margrethe

Det er det danske nasjonalmuseet som formelt eig tromma, medan den tidlegare var del av kunstkammeret til den danske kongen i København.

Derfor har Keskitalo sendt brev til dronning Margrethe i Danmark og bede henne engasjere seg i tilbakeleveringa av den verdifulle tromma.

Det trur ikkje kong Harald at ho gjer.

– Men eg veit at dette er oppe i det danske nasjonalmuseet, og at det sannsynlegvis kjem avgjerd om det forholdsvis snart, seier kongen.

Det danske museet har nyleg skrive dette om denne prosessen i ein e-post til VG:

– Repatrieringssaker tek vesentleg lengre tid å avgjere enn utlånssaker, mellom anna fordi dei skal vedtakast av den danske kulturministeren. Vi er i prosess og håpar på ei endeleg avklaring til våren.

Håpar kongen kan nemne det

Direktør Anne May Olli i RiddoDuottarMuseat seier at ho forstår at kongen tenkjer at han må vere nøytral.

– Men akkurat denne tromma i Danmark er del av den kongelege samlinga. Og eitt av argumenta dei brukte då vi jobba med den førre lånekontrakten, var at den kongelege samlinga skulle vere komplett, seier Olli til NTB.

Ho håpar at kong Harald kan nemne saka for dronning Margrethe.

– Eg har forståing for at han ikkje kan seie noko anna offentleg, men eg håpar at ein i meir private samtalar kan ha ei haldning til dette.

Olli påpeikar at Harald òg er den samiske kongen.

– Han har sjølv sagt at Noreg er tufta på landet til to folk, samar og nordmenn. Eg forventar då òg at han vil vere stemma vår på arenaer der vi har behov for å bli høyrde.

Ugudeleg

Tromma det er snakk om, var eigd av Anders Poulsen, som vart arrestert i 1691 i Nesseby-området. Han vart tiltalt for å ha hatt ein oval gjenstand kalla «Rune-Bomme».

Med dette instrumentet hadde han «øva den slemme og ugudelege trolldomskunst», heitte det i tiltalevedtaket, ifølgje Ságat.

Runebomma vart konfiskert og send til København, medan Poulsen risikerte dødsdom for gjerningane sine. Medan han venta på dommen vart han likevel øksedrepen av drengen til amtmannen medan han låg og sov.

Leverte gjenstandar

Det norske kongeparet har tidlegare vore med på tilbakeleveringar av fleire historisk viktige gjenstandar til urbefolkningar.

Seinast tysdag var kongen i Kautokeino då det viktigaste dokumentet til samane, Lappekodisillen, vart overlevert til Samisk arkiv.

I 2019 var kongen i Chile under signeringa av ein avtale om tilbakelevering av ei rekkje kulturminne som eventyraren Thor Heyerdahl tok med seg frå det isolerte øysamfunnet i Polynesia til Noreg på 50-talet.

– Høyrer heime i Tana

Dei siste dagane har det òg blussa opp ein intern konflikt i Sápmi om kor tromma høyrer heime.

– Anders Poulsens runebomme høyrer heime i Tana, konstaterer Aage Solbakk i Tana Museums Venner overfor Ságat.

