LO Stat om kulturstreiken: Oppfattar at Spekter er innstilt på å kome krava våre i møte

Etter samanbrotet i forhandlingane onsdag kveld oversende Spekter eit tilbod til LO Stat om at det frå 1. april 2022 blir innført ei livsvarig og kjønnsnøytral tenestepensjonsordning.

I svarbrevet sitt sendt torsdag ettermiddag skriv forhandlingsleiar Lise Olsen i LO Stat at den einaste måten å vareta dette kravet på, er gjennom ei pensjonsordning basert på lov om tenestepensjon.

Dei seier likevel at dei har forståing for at det kan vere behov for å avklare nærare vilkår for ei varig pensjonsordning.

– Vi er derfor innstilte på å delta i eit partsarbeid fram mot hovudtariffoppgjeret 2022, føresett at arbeidet baserer seg på lov om tenestepensjon. Streiken vil i så fall bli avslutta omgåande, skriv Olsen i pressemeldinga.

Alle tilsette

Dei legg til at følgjande premissar skal liggje til grunn for partsarbeidet:

* Ordninga skal omfatte alle faste og mellombels tilsette, under dette frilansarar, uavhengig av varigheita og stillingsstorleiken på tilsetjingsforholdet

* Dei tilsette skal ha rett til å flytte med seg kapitalen ved byte av arbeidsgivar innanfor ordninga.

LO seier dei er villige til å møte arbeidsgivarsida om saka, eventuelt under leiing av Riksmeklaren, dersom det blir aktuelt.

Varslar snarleg dialog

Riksmeklar Mats Wilhelm Ruland opplyser til NTB at han ikkje har kjennskap til LOs svarbrev, men han har fått med seg tilbodet frå Spekter.

Han seier han vil ta initiativ til dialog med partane innan kort tid.

– Det er ikkje planlagt nokon møte i dag, men eg skal i dialog med partane i løpet av relativt kort tid, seier han.

Han seier han er klar til å invitere til nytt meklingsmøte dersom det er grunnlag for det.

– Det er bra at LO og Spekter snakkar saman, det er heilt nødvendig for å finne ei løysing på dette, seier Ruland.

Inga semje

Det siste møtet hos Riksmeklaren fann stad onsdag kveld. Heller ikkje då vart det semje mellom LO og Spekter. Kulturstreiken har hittil gått føre seg i over sju veker.

I alt 15 teater og andre kulturinstitusjonar har på grunn av streiken ikkje teke del i gjenopninga etter koronautbrotet. No spøkjer det for mange av dei planlagde oppsetningane og tradisjonelle juleframsyningane over heile landet.

Etter den mislykka meklinga onsdag blir streiken trappa ytterlegare opp, og frå 25. oktober vil 1100 kulturtilsette ved scener over heile landet vere teke ut – dersom det ikkje kjem løysing innan då.

