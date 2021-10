innenriks

Den nye planen blir kalla SASP og blir beskriven internt i Nato som ein moderplan for korleis det euroatlantiske området skal forsvarast.

Torsdag vart planen vedteken på Nato forsvarsministermøte i Brussel.

– Ministrane har slutta seg til ein ny overordna plan for å forsvare alliansen vår i kriser og konfliktar. Den skal sikre at vi har rette styrkar til rett stad og til rett tid – for å forsvare våre 1 milliardar innbyggjarar mot alle truslar, seier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

