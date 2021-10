Nordea opplever sterk utlånsvekst

innenriks

– Vi er på veg ut av ein pandemi som har hatt store konsekvensar for oss som samfunn i lengre tid no. Aktivitetsnivået er høgt, og vi trur på ytterlegare betring no som dei siste restriksjonane blir fjerna, seier administrerande direktør Snorre Storset i Nordea Noreg.

Høg aktivitet i bustadmarknaden gjorde at bustadlån til privatmarknaden steig med 6,2 prosent annualisert i kvartalet. Utlån til bedrifter hadde ein annualisert vekst på 9,8 prosent.

Forvaltningskapitalen i Nordeas fond har auka frå 203,4 til 208,2 milliardar kroner i løpet av kvartalet. Beløpet er det høgaste som er registrert nokosinne.

(©NPK)