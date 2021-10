Politiet etterlyser konkret vitne etter Kongsberg-drapa

innenriks

På ein pressekonferanse torsdag sa politiinspektør Per Thomas Omholt at den sikta gjerningsmannen, Espen Andersen Bråthen, skal ha skote mot dette vitnet frå inngangen til Coop.

– Vi har fått høyre frå eit anna vitne at denne mannen skal ha sagt at han kjende han vart skoten etter med pil og boge, seier Omholt.

Han seier politiet håpar vitnet tek kontakt så raskt som mogleg. På spørsmål om kvifor dette vitnet er interessant, svarer politiinspektøren:

– Mest sannsynleg er dette ein fornærma i saka, og vi vil sørgje for at dei fornærma har dei rettane dei fortener. Han kan òg ha informasjon i saka som er interessant for politiet.

Nytt avhøyr av sikta

Politiinspektøren kunne òg torsdag opplyse at Bråthen no er medisinsk avhøyrbar og er avhøyrt på nytt.

Sikta vart i etterkant av valdshendingane overlate til helsevesenet, og politiet meinte han ikkje var i ein tilstand der det var mogleg å avhøyre han ytterlegare utover dei innleiande avhøyra like etter arrestasjonen.

– Vi har teke eit kort avhøyr i dag, men ønskjer ikkje å slite han ut og håpar å kunne halde i morgon fram. Det blir fleire korte avhøyr framover viss det går slik vi håpar, seier Omholt.

Han seier sikta har forklart seg godt og detaljert om hendingane på onsdag. Framover vil avhøyra i større grad dreie seg om historikken for sikta, og dessutan motiv og formål med drapshandlingane onsdag førre veke.

Politiet kan ikkje opplyse om kva den sikta har sagt under dagens avhøyr.

Skaut mange stader

Ifølgje Omholt byrja Bråthen å skyte piler mot folk allereie i det han forlét heimen sin onsdag kveld. Han heldt fram med å skyte då han kom fram til Coop-butikken like i nærleiken, og han skaut endå fleire piler etter at han rømde ut ein nødutgang då politiet kom til staden.

– Vi veit ikkje eksakt kor mange piler som vart skotne til saman, men det var forholdsvis mange, seier Omholt.

Då han kom til Hyttegata, der drapa skjedde, hadde han likevel lagt frå seg eller mista bogen og pilene. Politiet seier dei fleste av dei drepne vart drepne i sin eigen heim.

– Men kor mange som vart drepne i eigen heim og kor mange som vart drepne i det offentlege rommet vil vi førebels ikkje seie noko om. Det er framleis nokre vitne vi ønskjer å avhøyre, seier Omholt.

Ser ikkje bort frå terrormotiv

Politiet har uttalt at hypotesen om at sikta hadde eit terrormotiv, har vorte svekt i løpet av etterforskinga, og at hovudhypotesen er at bakgrunnen var sjukdom.

Men dei vil framleis ikkje sjå bort frå at Bråthen kan ha hatt til hensikt å skremme offentlegheita med det han gjorde. Dette vil bli sentralt i avhøyra framover.

– Dette er framleis ein hypotese, men det er ikkje styrkt at det er ei terrorhensikt. Men sidan så mange har vorte drepne er det naturleg for oss å undersøkje endå grundigare, seier Omholt. Han legg til at spørsmål om konvertering til islam er ytterlegare svekt.

I alt fem personar vart drepne og tre personar vart skadde i hendingane i Kongsberg. Bråthen har erkjent dei faktiske forholda, men ikkje teken stilling til straffskuld. Han er varetektsfengsla i fire veker, og han blir underlagd ein fullstendig judisiell observasjon for å avklare om han var tilrekneleg eller ikkje på handlingstidspunktet.

Resultatet av denne undersøkinga er venta å vere klart innan to–tre månader.

Snakka med meir enn 200 personar

Politiet har snakka med rundt 200 personar i samband med saka. 90 av dei er formelt avhøyrde som vitne, og elleve er formelt avhøyrde som fornærma.

Omholt ser ikkje bort frå at fleire personar vil få status som fornærma i saka.

Han seier det framleis står att betydeleg etterforsking, mellom anna knytt til analyse av digitale spor og ytterlegare avhøyr av sikta.

– Alle forhold rundt innkjøp av våpena som vart nytta vil òg vere sentrale i etterforskinga, i tillegg til historikken til den sikta, seier Omholt.

Han seier det òg blir ytterlegare avhøyr av fornærma i saka, mellom anna for å avklare kva for ein strafferettsleg paragraf som skal nyttast i dei enkelte tilfella.

– Det skal gjennomførast ytterlegare avhøyr av fornærma, mellom anna for å kartleggje kvar dei fornærma var, med tanke på nærleik til sikta, pilene som vart skotne og dei våpena han hadde tilgjengeleg, opplyser Omholt.