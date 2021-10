Solberg ber Støre gjere greie for koronastrategien

innenriks

Hittil har det ikkje vore nokon koronapressekonferansar med den nye regjeringa etter at ho formelt tiltredde torsdag førre veike.

– Vi ser at innleggingane aukar igjen. Vi ser frå veldig mange andre land i Europa at det er ei oppblomstring i pandemien. Eg vil spørje statsministeren om han har planar om på kva måte regjeringa vil handtere pandemien framover, og om dei vil komme tilbake til Stortinget og orientere oss om situasjonen, eller om dei i det heile har eit blikk på kva situasjon som kan utvikle seg, sa Solberg frå talarstolen på Stortinget torsdag ettermiddag, ifølgje NRK.

Støre seier dei følgjer koronasituasjonen og gjer det klart at regjeringa vil informere Stortinget og innbyggjarane ved behov.

– Det må ha skjedd noko sidan torsdag til i dag som gir grunn til uro når ein no vil ha ei orientering frå statsministeren i Stortinget, seier Støre som svar på Solbergs innlegg.

Han seier vidare at ei samla regjering vart oppdatert av helsestyresmaktene laurdag.

– Inntrykket er at det ein følgjer nøye med på, er innleggingar. Det har ikkje komme meldingar til oss som gir inntrykk av at det er grunnlag for djup uro, siger Støre.

