Utviklingsministeren til klimatoppmøtet i Glasgow

Møtet går føre seg frå søndag 31. oktober til fredag 12. november.

I grunngivinga for kvifor Tvinnereim dreg til møtet blir det vist til at fattige land blir ramma hardast av klimaendringane.

– Klimaendringane rammar dei fattige først og hardast. Meir ekstremvêr gjer tilgangen til mat endå meir usikker, og det medan verda går feil veg i kampen mot svolt. Klimatoppmøtet i Glasgow må stake ut kursen for raskare omstilling til fornybar energi og tilpassing til klimaendringane i utviklingsland, seier Tvinnereim i ei pressemelding.

Tvinnereim deltek under dei såkalla temadagane og vil òg møte representantar for dei minst utvikla landa i verda for samarbeid om tilpassing og redusert sårbarheit.

