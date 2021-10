innenriks

Regionen gjekk frå oransje til raudt på smittekartet til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) torsdag.

Sidan FHI bruker same kriterium og definerer hovudstadsregionen i Danmark likt som ECDC, ligg alt til rette for at regionen blir raudt på det norske smittekartet. Det vil medføre ti dagars innreisekarantene for uvaksinerte frå og med måndag.

Resten av Danmark er oransje, noko som ikkje medfører innreisekarantene. FHI publiserer smittekartet sitt fredag.

