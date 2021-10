Alle tilsette i Osloskolane får tilbod om gratis influensavaksine

innenriks

– Når vi veit at Osloelevene har vore hardast ramma av pandemien, er det viktig at vi gjer alt vi kan for at dette skuleåret skal bli normalt. Derfor tilbyr vi no vaksine til alle som jobbar på skulane, seier direktør i Osloskolen Marte Gerhardsen.

Takka vere koronatiltaka i fjor var det historisk låg influensasmitte førre sesong. Det betyr at det er lite, om noko, vern i befolkninga når årets influensasmitte kjem for fullt.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll seier dei har fått tilbakemeldingar om at symptom og sjukdom blant tilsette i skule og barnehage har gitt driftsutfordringar.

– Eg er glad for at vi kan gi denne støtta til skuletilsette. Vi har òg oppmoda bydelane til å tilby influensavaksine til tilsette i både kommunale og private barnehagar, seier byråden.

(©NPK)