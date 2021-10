Barne- og familieministeren vil ha slutt på kritikk av kontantstøtta

innenriks

– No må folk slutte å kritisere kontantstøtta, seier Noregs ferske barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Klassekampen.

I den nye regjeringsplattforma frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet blir det fast slått at kontantstøtta skal førast vidare, men kuttast for barn mellom 18 og 24 månader. Frå no av kan ein få støtte for barn opp til 18 månader. Dei som har søkt, men ikkje fått barnehageplass, vil i staden få ei småbarnsstøtte.

Toppe meiner endringa bør vere nok til å stanse kritikken mot den kontroversielle støtta til småbarnsfamiliane. Kontantstøttekuttet er eit kompromiss mellom Ap som vil kutte støtta heilt, og Sp som vil behalde ho.

– Eg håpar folk kan sjå at dette er ei ettertrakta støtte til omsorg for barn og ikkje berre ei likestillingssak, seier Toppe.

Toppe ser det som ein siger for Sp at ordninga held fram.

– Den gamle kontantstøtta levde eit farleg liv i valkampen, og det ville han òg gjort i Stortinget, seier Toppe og viser til at eit fleirtal av partia vil fjerne ordninga.

