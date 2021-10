innenriks

Sidan starten av september har denne aldersgruppa fått tilbod om éin dose koronavaksine. Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert ein andre dose, men tilrår å vente med han. FHI skal gjere ei ny vurdering ved starten av neste år.

FHI vurderer at det ikkje er grunnlag for å tilby andre vaksinedose til ungdom fødd 2006–2009 på noverande tidspunkt. Dette blir grunngitt med at ungdom har låg risiko for alvorleg sjukdom.

(©NPK)