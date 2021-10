Fleire enn nokon gong tvangsreturnert

innenriks

I løpet av årets første ni månader er 14.748 personar tvangsreturnert. Talet er det høgaste som er returnert i løpet av eitt år. Den førre rekorden på godt og vel 10.000 vart sett i fjor, opplyser Politiets utlendingseining.

Over 90 prosent har fått bortvisningsvedtak med heimel i mellombels lov om innreiserestriksjonar for utlendingar av omsyn til folkehelsa.

På same tidspunkt i fjor var 6.500 personar uttransportert, noko som betyr at det har vore meir enn dobbelt så mange i år i same periode. Årsaka til auken er innreiserestriksjonane som vart innført under koronapandemien i januar.

Berre 57 personar er returnerte fordi dei har fått avslag på asylsøknad. I tillegg er 118 personar returnerte med bakgrunn i det europeiske samarbeidet om Dublin-forordninga/trygt tredjeland.

Det er flest svenskar som er returnert/bortvist hittil i år. Deretter følgjer borgarar frå Polen, Litauen, Romania, Tyskland, Latvia, USA, Danmark, Nederland og Storbritannia.

