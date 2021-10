Høgre refsar atomgrepet til regjeringa: – Utruleg

innenriks

– Eg meiner det er eit heilt uforståeleg val dei har teke. Det er utruleg at dei vel å leggje seg ut med allierte som det første dei gjer, seier Eriksen Søreide til NTB.

Ho viser til den nye regjeringsplattforma frå Hurdal, der Arbeidarpartiet og Senterpartiet varslar at Noreg skal delta «som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen».

Formuleringa har vekt oppsikt hos allierte i Nato.

– Kva dei oppnår med det, kan ein jo berre lure på, bortsett frå masse reaksjonar frå våre næraste allierte, seier Eriksen Søreide.

– Det meiner eg er ein veldig dårleg start for ei ny regjering.

Fekk omgåande reaksjonar

Den tidlegare utanriksministeren fortel at reaksjonane byrja å strøyme inn til Utanriksdepartementet allereie dagen før regjeringsskiftet, då Hurdalsplattforma vart lagt fram.

Dermed var det Eriksen Søreide sjølv som måtte ta imot.

– Det skapte omgåande reaksjonar, seier ho.

– Og det er ikkje så rart, for det bryt med Natos linje. Noreg vil vere einaste Nato-landet som deltek som observatør, seier Eriksen Søreide, som no er gått inn i ei ny rolle som utanriks- og forsvarspolitisk talsperson for Høgre på Stortinget.

Høgres standpunkt er ifølgje Eriksen Søreide at Noreg heller bør satse på arenaer for kjernefysisk nedrusting der også atomvåpenmaktene deltek. Ingen statar med atomvåpen er med i forbodstraktaten.

Ikkje aktuelt å signere

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) tek kritikken med fatning.

Han understrekar at det ikkje er aktuelt for Ap-Sp-regjeringa å slutte seg til traktaten. Noreg støttar Nato linje fullt og heilt, forsikrar forsvarsministeren.

– Så det er ikkje nokon grunn til å bekymre seg for noka endring, seier Enoksen til NTB.

Natos standpunkt har vore at det vil vere nødvendig for Nato å ha atomvåpen så lenge det finst atomvåpen i verda – sjølv om målet på sikt er ei atomvåpenfri verd.

Ingen av medlemslanda i Nato har så langt signert FNs forbodstraktat.

Nato-møte i Brussel

Fredag deltok Enoksen på eit eige møte om Natos atomvåpenpolitikk i samband med forsvarsministermøtet til alliansen i Brussel.

Der var det venta at dei nye tonane frå Noreg ville bli eit tema.

Enoksen seier i forkant av møtet at han har vore førebudd på reaksjonar.

– Vi meiner likevel at det å stille som observatør, som vi planlegg å gjere, er viktig. Det har vore ei lang linje i norsk politikk å jobbe for nedrusting, seier Enoksen til NTB.

