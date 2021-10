Hagesenter kan bli bøtelagde for ulovleg plantesal

innenriks

– Vi er overraska over at vi fann dei forbodne plantane. Vi hadde håpa vi ikkje skulle finne dei, seier Mathieu Veulemans, seksjonsleiar for produkttilsyn i Miljødirektoratet til NRK.

Direktoratet var på tilsyn hos 22 aktørar i Trøndelag og Møre og Romsdal. I Trøndelag hadde tre av desse ein eller fleire forbodne plantesortar.

Plantane det er snakk om, er alaskakornell, haustberberis og gravbergknapp. Dei to sistnemnde har vore ulovlege i Noreg sidan januar i år.

– Men forskrifta om at desse skulle bli ulovlege i 2021 vart kjende allereie i 2016. Hagesentera har hatt lang tid på å førebu seg, ifølgje Veulemans.

Gravbergknapp har vore forboden i fem år til alt anna enn bruk på tak. I alt 28 plantesortar er ulovlege i Noreg. Årsaka er høg risiko for spreiing og skade i naturen.

Miljødirektoratet har ikkje inntrykk av at aktørane som vart tekne, braut forskrifta medvite. Dei tre hagesentera fekk omgåande pålegg om å destruere plantane.

– I tillegg vurderer vi å gi bøter, seier Veulemans.

Miljødirektoratet har ikkje nøyaktig oversikt over kor mange av desse ulovlege plantane som er kjøpte, men det skal ikkje vere snakk om veldig mange.

