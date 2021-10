Stortingets presidentskap vil fjerne automatisk etterlønn til statsrådar

innenriks

Dermed blir medlemmene av Solberg-regjeringa dei siste som får nyte godt av ordninga, som vart innført i 1993.

Det var elles Erna Solberg (H) sjølv som bad presidentskapen om å vurdere ordninga, som gjeld for statsrådar med meir enn 12 månaders funksjonstid.

Brevet frå Solberg vart send like etter at Dagens Næringsliv, som først omtalte endringa, hadde avslørt at avgåtte statsrådar fekk store summar i etterlønn sjølv om dei hadde jobb å gå til.

Fredag kom svaret: Presidentskapen sluttar seg til at desse ikkje lenger bør få utbetalt éin månads fråtredingsyting uavkorta dersom dei har anna inntekt, heiter det på Stortingets nettsider.

Frå no av må altså avtroppande statsrådar måtte søkje om etterlønn allereie frå første månad, på lik linje med politiske rådgivarar og statssekretærar.

Men framleis kan medlemmer av regjeringa, statssekretærar og politiske rådgivarar få etterlønn i inntil tre månader dersom dei ikkje har lønns-/næringsinntekt, pensjon eller liknande over eit visst nivå.

Saka skal no behandlast av Stortinget.

