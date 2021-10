innenriks

Prisen i tredje kvartal i år er den nominelt høgaste tømmerprisen i eit kvartal nokon gong, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Også mengda taumar auka. I alt selde skogeigarane 2,7 millionar kubikkmeter tømmer i tredje kvartal, ein auke på 17 prosent.

Sagtømmer stod for heile auken i volum, noko som blir forklart med ein ekstraordinær auke i trelastprisar i 2021. Auken i kubikkmeter er størst for gran, og der fekk skogeigarane utbetalt 607 kroner per kubikkmeter.

