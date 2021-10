To veteranar og to debutantar får spelefilmtilskot frå NFI på 38,9 millionar

innenriks

Det skriv Norsk filminstitutt (NFI) i ei pressemelding.

– I denne runden gir vi tilskot til to spelefilmdebutantar og to erfarne regissørar, og det er fire svært sterke og vidt ulike prosjekt som får tilskot til produksjon. Her er fire historier som vi trur vil treffe eit breitt publikum, og forhåpentleg få endå fleire til å gå på kino, seier NFI-direktør Kjersti Mo.

NFI satsar no på mangfald og talentutvikling og har eit klart mål om å få fram nye forteljarstemmer og auka mangfald. Spelefilmdebutant Kaveh Tehrani er deltakar på utviklingsprogrammet for underrepresenterte filmskaparar, UP 2.0, som er del av denne satsinga.

Debutant Johanna Pyykkö er òg del av eit talentprogram, nemleg NEO. Ho var òg del av UP 1.0, som retta seg mot kvinnelege filmskaparar.

(©NPK)