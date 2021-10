243 millionar til TV-aksjonen

innenriks

Det opplyser organisasjonen seint søndag kveld.

– Eg er utruleg takksam for alle som har bidrege til arbeidet vårt for å kjempe mot barneekteskap, seier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Noreg.

Pengane som blir samla inn i år, går til arbeidet mot barneekteskap.

Regjeringa har gitt 50 millionar kroner.

– Barneekteskap svekkjer tilgangen jenter og kvinner har til helsetenester, tek frå dei moglegheita til utdanning og gjer det vanskeleg å delta i samfunns- og arbeidslivet, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Svalbard står for den største gjennomsnittssummen per innbyggjar med 564,20 kroner. Så følgjer Utsira med 413,07 kroner og Træna med 270,77 kroner. For landet samla sett er snittsummen per innbyggjar 45,11 kroner, ifølgje oversikta.

Av fylka ligg Rogaland på topp, med 54,78 kroner per innbyggjar i gjennomsnitt, følgt av Vestland (48,70 kroner) og Innlandet (47,48 kroner).

Den største summen som har komme inn ved ein TV-aksjon, var i 2014, med 253 millionar kroner. Då hadde Kirkens Nødhjelp aksjonen med temaet «Vann forandrer alt».

