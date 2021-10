Dyr medisin for spinal muskelatrofi blir teken i bruk i Noreg

innenriks

Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) er ei form for genterapi, og pasienten får berre éin dose. Han er til gjengjeld svært dyr. No skal norske pasientar få tilbod om denne dosen gjennom det offentlege helsevesenet, bestemde Avgjerdsforum måndag, fortel Dagens Medisin.

Forumet har som oppgåve å avgjere kva slags behandlingar som skal tilbydast ved offentlege norske sjukehus.

– Her har partane komme fram til ei rimeleg risikodeling som gjer det mogleg å gjere legemiddelet tilgjengeleg i Noreg. Dette vil forhåpentleg bety mykje for norske pasientar og pårørande, seier leiar Inger Cathrine Bryne i Avgjerdsforum i ei pressemelding.

Behandlinga med Zolgensma skal gjennomførast ved Oslo universitetssjukehus (OUS). Avtalen er resultatbasert, slik at betalinga blir knytt til kva slags effekt ho har på pasienten. Dette er heilt nytt i Noreg.

Detaljane i avtalen, inkludert prisen på legemiddelet, er ikkje kjende.

SMA er ein alvorleg, sjeldan sjukdom som forårsakar muskelsvinn. Årsaka er ein genfeil. I Noreg er det grunn til å tru at cirka 50 personar under 18 år har SMA, medan talet for personar over 18 år ikkje er kjende, ifølgje Helsenoreg.no.

(©NPK)