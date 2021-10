Fleirtalet vil ha framleis oljeleiting

innenriks

I meiningsmålinga, som Respons Analyse har gjort for VG, seier samtidig 36 prosent at dei er usamde i at Noreg bør leite etter olje og gass i nye området.

10 prosent oppgir «ikke sikker» som svar.

– Petroleumsindustrien er ei veldig stor og viktig næring for Noreg, der omtrent 210.00 menneske er direkte eller indirekte sysselsette, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Målinga er gjennomført mellom 13. og 18. oktober, og 1.001 personar er spurde. Feilmarginen er mellom 2 og 3 prosentpoeng.

