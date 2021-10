Huitfeldt rustar seg til møte med Lavrov

innenriks

Spionasje og tryggingspolitikk dannar bakteppet for møtet på måndag mellom dei to tungvektarane i Tromsø. Det skjer dagen før ministermøtet i Barentsrådet, der Noreg er vertskap.

Lavrov har vore Russlands utanriksminister i 17 år, sidan 2004, og blir rekna som ein ringrev i det internasjonale diplomatiet. Huitfeldt har på si side berre sete vel ei veke i utanriksministerstolen.

Men ho har åtte år som leiar i utanriks- og forsvarskomiteen og fleire tunge ministerpostar bak seg.

Hemmeleg

Kva Huitfeldt planlegg å ta opp med Lavrov, vil ho ikkje seie noko om før samtalen har funne stad.

– Noreg og Russland er usamde om mange viktige spørsmål, ikkje minst i tryggingspolitikken. Elles ønskjer eg ikkje å gå inn på korleis dette vil reflekterast i samtalen før han har funne stad, seier Huitfeldt til NTB.

Men å utvikle eit godt naboskap med Russland er viktig, understrekar ho.

– Vi er usamde om mykje, men vi samarbeider samtidig godt på mange område der vi har felles interesser, seier Huitfeldt.

Spionasje som bakteppe

Dei siste åra har russarane trappa opp etterretninga mot Noreg. Før helga avslørte Dagens Næringsliv at russiske fartøy òg systematisk har kartlagt sivil norsk infrastruktur, som straum- og kommunikasjonsleidningar og røyrleidningar for olje og gass, på norsk sokkel i nord.

Nyleg utviste Nato åtte russiske diplomatar og skulda dei for spionasje. Det fekk Russland til mellombels å avslutte alt samarbeid i NatoRussland-rådet, noko Huitfeldt omtaler som «beklageleg».

Forholdet mellom Nato og Russland er no på frysepunktet.

Dette kan påverke Noregs forhold til Russland og gjere møtet mellom Huitfeldt og Lavrov svært viktig, meiner analytikarar.

Unik plattform

At møtet finn stad på sidelinja til Barentsrådet, er ikkje tilfeldig. Rådet er ei av få plattformer som finst for bilaterale samtalar mellom Noreg og Russland. Derfor har det stor signaleffekt at Lavrov faktisk kjem til Tromsø, seier kjelder til NTB.

Lavrov deltok ikkje på det førre møtet i Barentsrådet i Umeå i Sverige for to år sidan.

På ministermøtet tysdag deltek utanriksministrane frå Noreg, Finland og Russland, og dessutan representantar frå Danmark, Sverige, Island og EU.

Barentssamarbeidet har fått ein sentral plass i Hurdalsplattforma til Støre-regjeringa, som slår fast at nordområda er det viktigaste strategiske interesseområdet til Noreg. «Regjeringen vil jobbe for en ny giv i nordområdepolitikken,» heiter det.

Fredsprosjekt

Huitfeldt understrekar at internasjonalt samarbeid i nordområda er Noregs viktigaste fredsprosjekt. Her er Barentsrådet ein av nøklane.

– Det er i både Russlands og Noregs interesse å styrkje Barentsrådet, fordi vi samarbeider på område som har gjensidig nytteverdi. Dialogen vår med Russland under formannskapet har vore veldig konstruktiv.

Dei to siste åra har Noreg hatt formannskapet i Barentsrådet. No skal stafettpinnen vidare til Finland.

Klimaplan

Tysdag skal ministrane mellom anna vedta ein oppdatert klimahandlingsplan for regionen. Også den kan få betydning:

Nordområda er nemleg særleg utsette for klimaendringar – som skjer langt raskare enn forventa.

Samtidig er Russland nummer fire i verda når det gjeld utslepp av klimagassar. Men så langt har Russland knapt løfta ein finger for å kutte utsleppa.

Likevel uttalte president Vladimir Putin for halvanna veke sidan at Russland vil arbeide mot å vere karbonnøytrale innan 2060.

Huitfeldt peikar på at Russland òg har delteke aktivt i arbeidet med klimahandlingsplanen.

– Det er positivt at Russland blir stadig meir engasjerte i klimapolitikk, seier ho.

