Politiet: Små moglegheiter til å finne dei sakna i Kvam i live

– Moglegheitene er dessverre små, sånn som vi ser det no, sa innsatsleiar Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Tre vaksne personar, to menn og ei kvinne, vart søndag kveld meldt sakna etter at dei la ut med robåt over eit vatn, like overfor ei demning og ein foss i Tokagjelet i Kvam i Hardanger. Dei hadde òg med seg ein hund i båten.

Båten som dei tre sat i, skulle krysse eit fjellvatn på Kvamskogen for å komme til ei hytte dei har tilknyting til, men har vorte teken av straumen. Ifølgje politiet har det ført til at båten har drive ned mot ei demning, der det er ein bratt foss med eit fritt fall på rundt 15 meter.

– Vi håpar og trur, men etter kvar som tida går, er sannsynet dessverre mindre for å finne dei i live. Men til så lenge så går søket føre seg med full styrke.

Politiet opplyser at dei framleis ser på dette som ein redningsaksjon, men vurderer situasjonen fortløpande.

– Vi bruker dei ressursane som er nødvendig så lenge vi meiner det er fornuftig, sa Laupsa.

Båt og klede funne

Måndag vart det funne ein båt nedanfor fossen der det blir søkt etter dei tre sakna. Politiet knyter båten til hendinga. Det er òg funne gjenstandar som tilhøyrer dei sakna i nærleiken av båten.

– Vi har søkt i fossen, i elva og i Movatnet som går ut i Hardangerfjorden, med redningshundar, redningsmannskap frå brannvesenet, Røde Kors og sivilforsvaret. Vi har særleg søkt i nærleiken av den fossen der desse trea sannsynlegvis har falle ned. Vi har funne gjenstandar, mellom anna klesplagg, i nærleiken av der båten vart funnen, seier Laupsa.

Det var Alpin redningsgruppe frå Røde Kors som saman med ein drone frå brannvesenet fann båten. Tidlegare på dagen vart det funne ei åre i området.

Stri straum og høg vassføring

– Dei tre sakna er sjø- og fjellvande folk. Dei har pleidd å krysse dette punktet tidlegare, men denne gongen vart dei uheldigvis tekne av straumen og ført ned mot fossen, seier Laupsa.

Dei tre har ein relasjon, både til kvarandre og til personen som melde frå om hendinga søndag kveld. Laupsa ønskjer ikkje å gå ut med alder på dei tre, men omtaler dei som «godt vaksne» personar frå Askøy kommune.

Etter at meldinga kom inn til nødetatane, har store styrkar delteke i søket, men forholda har vore svært krevjande. Ikkje før måndag ettermiddag var det mogleg å bruke helikopter i søket.

Det har falle mykje regn i området, og det er stri straum og høg vassføring i den bratte elva.

Brukar vasskuter

Røde Kors Hjelpekorps opplyser til NTB at dei har sett inn båtar og vasskuter i søket i Steinsdalselva.

I tillegg har 15 frivillige frå Norheimsund, Øystese og Bergen Røde Kors Hjelpekorps bemanna observasjonspostar langs elva. Røde Kors vil i løpet av måndag setje to båtar til inn i søket.

Kvam kommune oppretta måndag kriseteam medan søket etter dei tre sakna vart intensiverte.

– Det er ei alvorleg hending. Det påverkar oss alle, seier ordførar Torgeir Næss (Ap) i Kvam til NTB.

