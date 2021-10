Politimann frifunnen for halsgrep under avhøyr

innenriks

Både Spesialeininga og Kristiansand tingrett meinte at politimannen handla i rein irritasjon, og han vart i tingretten i februar i år dømd til 24 dagars fengsel på vilkår.

Politimannen anka saka vidare til Agder lagmannsrett, som einstemmig meiner at han skal frifinnast, fortel TV 2.

Tre av fem dommarar meiner at politimannen ikkje eingong feilvurderte situasjonen, men faktisk gjennomførte ei korrekt tenestehandling ut frå dei opplysningane han hadde på tidspunktet. Dei to andre dommarane meiner at han gjorde ei feilvurdering, men meiner likevel at handlingane hans ikkje er straffbare.

Bakgrunnen for inngrepet til politimannen var at 24-åringen, som no er 26 år, ikkje ønskte å gi frå seg ein papirlapp med Snapchat-passordet sitt. Då gjekk politimannen fysisk til verks, viser overvakingsbilete. Han tok halsgrep på 24-åringen og fekk lagt han i bakken saman med to kvinnelege betjentar.

Politimannen har forklart at han ikkje visste at det var installert kamera på avhøyrsrommet som allereie hadde fanga opp kva som stod på lappen, og at han derfor rekna det som eit viktig bevis som han var nøydd til å sikre før det vart øydelagt.

26-åringen, som seinare vart dømd til ei straff på ni år og seks månaders fengsel for grov narkotikakriminalitet, vil anke frifinningsdommen.

Det høyrer med til historia at politimannen gjekk av med pensjon i juli i fjor.

